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الأنباء الكويتية: يفتتح وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه جولته في المنطقة من بيروت غدا السبت، حاملا ورقة عمل عرفت بـ«الورقة الفرنسية»، وتقوم بأبرز بنودها على التوصل إلى وقف العمليات العسكرية بين طرفي القتال، إسرائيل و«حزب الله»، الأمر الذي يربطه الأخير بتحقيق وفق لإطلاق النار في غزة، وتاليا في رفح حال فتح إسرائيل الجبهة هناك، وهذا ما يعقد من مهمة المسؤول الفرنسي ومعه الموفد الأميركي أموس هوكشتاين.

وقال مصدر لـ«الأنباء» إن فرنسا «عدلت من خطتها لتصبح أكثر مرونة فجعلتها على ثلاث مراحل: الأولى وقف الأعمال الحربية، والثانية إعادة تموضع بدل انسحاب المتقاتلين، والمرحلة الثالثة تثبيت الحدود».