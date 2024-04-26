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عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 نيسان 2024

26
APRIL
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الأخبار: مفاوضات «ربع الساعة الأخير»: العدوّ يعرض التبادل

شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟

 

 

 

نداء الوطن: الصفقة الفرنسية تتضمّن تنفيذ الـ1701 والخيار الثالث رئاسياً
إحتقَروا "ولاد البلد" فطيّروا "البلدية" و"زعبرة" رافقت توفير نصاب الجلسة

 

 

 

اللواء: طي صفحة البلديات يفتح صفحة المفاوضات الساخنة حول الجنوب بعد رفح
عودة التجاذب بين سليم وعون.. ورسالة تقارب من حزب الله إلى جنبلاط

 

 

 

البناء: الفاشية الصهيونية عابرة للحزبين في أميركا والجامعات تواجه توحشاً مثل غزة/ نتنياهو يقرّر السير بالتوازي بخطة معركة رفح دون توقيت وعرض تفاوضي جديد/ بكين لحوار فلسطيني… واليمن يجدّد تهديده بالمحيط الهندي ويستهدف أمّ الرشراش

 

 

 

الجمهورية: تمديد بلدي وإنتظار رئاسي

 

 

 


النهار: "تمديد الممانعة": ممنوع التعديل.. ولو تجميلاً!

 

 

 


l'orient le jour: La guerre ou un accord : le Liban à un tournant

 

 

بعض عناوين الصحف العربية


الشرق الاوسط السعودية: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة
الجيش الإسرائيلي يوافق على المبادرة الأميركية لتوسيع دخول المساعدات

 

 

 

الأنباء الكويتية: لماذا لا ينسحب التوافق للتمديد للبلديات على التعجيل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟
موفدون دوليون في بيروت وموقف «مسهّل» من «التقدمي» و«الاعتدال» تتحدث عن تذليل 8 نقاط من 10

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