عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 نيسان 2024

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الأخبار: مفاوضات «ربع الساعة الأخير»: العدوّ يعرض التبادل

شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟

نداء الوطن: الصفقة الفرنسية تتضمّن تنفيذ الـ1701 والخيار الثالث رئاسياً

إحتقَروا "ولاد البلد" فطيّروا "البلدية" و"زعبرة" رافقت توفير نصاب الجلسة

اللواء: طي صفحة البلديات يفتح صفحة المفاوضات الساخنة حول الجنوب بعد رفح

عودة التجاذب بين سليم وعون.. ورسالة تقارب من حزب الله إلى جنبلاط

البناء: الفاشية الصهيونية عابرة للحزبين في أميركا والجامعات تواجه توحشاً مثل غزة/ نتنياهو يقرّر السير بالتوازي بخطة معركة رفح دون توقيت وعرض تفاوضي جديد/ بكين لحوار فلسطيني… واليمن يجدّد تهديده بالمحيط الهندي ويستهدف أمّ الرشراش

الجمهورية: تمديد بلدي وإنتظار رئاسي



النهار: "تمديد الممانعة": ممنوع التعديل.. ولو تجميلاً!



l'orient le jour: La guerre ou un accord : le Liban à un tournant

بعض عناوين الصحف العربية



الشرق الاوسط السعودية: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة

الجيش الإسرائيلي يوافق على المبادرة الأميركية لتوسيع دخول المساعدات

الأنباء الكويتية: لماذا لا ينسحب التوافق للتمديد للبلديات على التعجيل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟

موفدون دوليون في بيروت وموقف «مسهّل» من «التقدمي» و«الاعتدال» تتحدث عن تذليل 8 نقاط من 10