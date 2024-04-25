مارتين نحم كتيلي عبر الLBCI: ايجابيون على كل الطروحات وسنحاول الاتفاق على اسم

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شاركت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي في برنامج "جدل" عبر الLBCI، وفي موضوع انتخابات البلديات علّقت قائلةً: بين الفراغ والتمديد في الانتخابات البلدية اخترنا التمديد.

وأضافت: كان ممكن المناقشة بين الكتل النيابية عن تمديد تقني للمجالس البلدية بعيدا عن المزايدات.

واقترحنا إعطاء مجال للعودة عن الاستقالة في المجالس البلدية المستقيلة وأن يصبح للبلديات الحق بالجباية لمعالجة النفايات وفرض الرسوم على العمال السوريين.

وفي ملف النّزوح، علّقت: موضوع النزوح سياسي لا تقني والمجتمع الدولي يحمي حدوده ولبنان يعمل كحرس حدود لهذه الدول والنزوح ورقة ضغط لدى قوى سياسية. وأضافت: تطبيق القوانين اللبنانية لتنظيم النزوح السوري سهل ويجب وضع خطة لاعادة العائلات الى سوريا وهيبة الدولة لدينا مفقودة.

أمّا في الملف الرئاسي فقالت: ايجابيون على كل الطروحات وسنحاول الاتفاق على اسم وفي حال لم نصل الى هذا الاتفاق لا مشكلة لدينا بالذهاب الى التصويت.