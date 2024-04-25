ابو زيد: المزايدات التي يمارسها البعض دليل على الانخفاض في منسوب المنطق والواقعية

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كتب النائب السابق الدكتور امل ابو زيد عبر منصة X:

لمن يشكك ويطعن ويتذاكى ويتباكى على موقف التيار الوطني الحر من التمديد للبلديات نطرح عليه الاسئلة الاتية : لماذا لم يعلن المتحمسون للانتخابات عن مرشحيهم ولوائحهم حتى الساعة؟ لماذا ربطوا حصرا بين اجراء الانتخابات وموقف التيار الوطني الحر وليس باستعدادات الدولة الادارية واللوجستية ؟ لماذا لم يسأل هؤلاء عن سبب عدم عقد اجتماعات تحضيرية بين المحافظين والقائمقامين والوزارات المعنية واولها وزارة الداخلية؟ لماذا يصر هؤلاء على اعتبار الجنوب بقعة حرب يمارس فيها العدو الاسرائيلي ابشع انواع القتل وصنوف التدمير من دون ان يرف لهؤلاء جفن او يتحرك فيهم شعور التعاطف والتضامن مع ابنائه الشجعان الصابرين بدلا من الاصرار على معاقبته وتدفيعه ثمن صموده بحرمانه حق المشاركة في الانتخابات البلدية؟

ان المزايدات العقيمة التي يمارسها البعض دليل على الانخفاض المريب في منسوب المنطق والواقعية والترجمة الحقيقية لمفهوم الشراكة والوحدة الوطنية.