تحالفات التيار وترشيح عواد النيابي... حلقة لنائب رئيس التيار في هذا التاريخ!

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بين المزايدات والإتّهامات.. رجع ملف النزوح السوري يتصدّر السّاحة اللّبنانية؛ هل من تحالف جديد بين التّيار والثّنائي الشّيعي وهل من شأنه يقلب المقاييس بملف رئاسة الجمهوريّة ويمكن بالإنتخابات النّيابيّة المقبلة؟ كيف تأثّرت منطقة جبيل بعد مقتل منسّق القوات اللّبنانيّة باسكال سليمان؟ وهل رح نشهد على إسم ربيع عواد على لوائح الإنتخابات النّيابيّة المقبلة؟ كيف بقيّم علاقته مع الدّكتور ناجي حايك؟ إنتظرو حلقة سؤال_جواب_١٠١ مع نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد السّبت ٢٧ نيسان على السّاعة ٧ على موقع siyese101