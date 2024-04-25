ابي رميا في كلمته في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: لدعم موقف لبنان الداعي الى العودة السريعة للنازحين السوريين الى بلادهم

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النائب سيمون ابي رميا في كلمة له في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في مونتينيغرو (يضم ٩٢ مجلسا نيابيا) ممثلا مجلس النواب اللبناني في لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية، دعا النواب الممثلين لبلادهم الى دعم موقف لبنان الداعي الى العودة السريعة للنازحين السوريين الى بلادهم والضغط على حكوماتهم للعمل في هذا الاتجاه خاصة الدول المعنية والمعرضة لدخول النازحين اليها عبر البحر.

كما كانت للنائب ابي رميا لقاءات مع مسؤولين في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية من أجل تفعيل التنسيق مع المجلس النيابي اللبناني على مختلف الأصعدة وخاصة تدريب الموظفين على التقنيات الحديثة ونقل التجارب الناجحة في برلمانات العالم الى المجلس النيابي اللبناني.