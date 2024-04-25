أبو زيد: كنا نفضّل إجراء الإنتخابات لكن المجلس النيابي هو سيّد نفسه ارتأى التمديد

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علّق النائب السابق أمل أبو زيد على موضوع التمديد للبلديات اليوم، فكتب عبر منصة "اكس" : "كنا نفضّل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية احتراماً للآليات الديموقراطية ولتداول السلطة إلا أن المجلس النيابي وهو سيّد نفسه ارتأى التمديد للبلديات والمخاتير بسبب عدم جهوزية وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين واقتصار الترشيحات على ثلاثة طلبات لغاية تاريخه اضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب...".

واضاف : "غير أننا كنا نتمنى الأخذ بسلسلة اقتراحات تم التداول بها في الجلسة وأيّدها التيار الوطني الحر لتفعيل عمل البلديات وتمكينها من إدخال موارد مالية وإنجاز عدد من المشاريع".