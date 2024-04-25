غسان عطالله: لن ننتظر 12 عاماً حتى تعرفوا أن قرارنا كان صائباً!

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كتب النائب غسان عطالله عبر منصة إكس وقال: "بعد لمسنا من المعنيين لمس اليد أن إجراء الانتخابات البلدية مستحيل وسط الظروف الأمنية والمالية والاقتصادية والسياسية، كانت مشاركتنا اليوم في جلسة مجلس النواب، وذلك حرصاً على عدم الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية وسنقدّم اقتراحات ضرورية لتفعيل عملها. أما للمزايدين، فنقول: اذا كنتم فعلاً مقتنعين بجهوزية الدولة لإجراء هذه الانتخابات أين أسماء مرشحيكم؟"

وأضاف: "خوفاً منا من أن تكون مواقفكم في الانتخابات البلدية والاختيارية تشبه مواقفكم في النزوح السوري، لن ننتظر ١٢ عاماً حتى تعرفوا أن قرارنا كان صائباً وقراركم كان خاطئاً بعدما يكون قد تحلل كل شيء!"



وأكمل: "كفى مزايدات فارغة وكونوا صريحين مع الناس، لأن مزايداتكم في موضوع انتخابات المجالس البلدية والاختيارية بالتحديد ستوصل البلاد الى مزيد من التحلل ومزيد من الشلل كما مزايداتكم في كل المواضيع الأخرى!"