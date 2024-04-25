الوزير باسيل بعد الجلسة التشريعية: كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل!

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عقد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا بعد رفع الجلسة التشريعية، قال فيه: "لم نتلكأ ولن نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك في إعداد وإقرار قانون فعلا طارىء وعاجل فيه مصلحة عامة. وبالنسبة الى موضوع الانتخابات البلدية كنا أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري أو ان نذهب الى انتخابات لن تحصل".

واضاف: "تابعنا الموضوع بتفاصيله وقد زار وفد من "التكتل" وزارة الداخلية، ونحن لا نحمل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال المسؤولية وحيدا، وتأكدنا انه على المستوى المالي لم يتم العمل بموضوع السلف المالية كما وان لوائح الشطب لم توزع بعد اضافة على توزيع الموظفين على الاقلام لم يحصل، فضلا عن ان الجو العام من الاداري الى الاستعداد للترشيحات لم يكن جاهزا، وهذا يعني اننا كنا سنذهب الى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا الى جلسة لنمنع الفراغ".

وتابع: "ان الوضع المالي للبلديات صعب، وهناك بلديات منهارة ماليا، واقترحنا ادخال اضافات الى مشروع القانون لتفعيل العمل البلدي في عام التمديد من خلال معالجة الخلل الاداري واعطاء اعتماد للبلديات، لكن لم يتم السير في هذه الاضافات".