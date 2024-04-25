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التوم: لا نرى سبباً لخوض الحرب وما يحكى عن الانتخابات البلدية مجرد مزايدات

25
APRIL
2024
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 إعتبر النائب سامر التوم، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "العدو الإسرائيلي ينتهج سياسة الإجرام والتدمير ويحاول أن يظهر صورة النصر على الساحة اللبنانية، في حين أنه لم يستطع تحقيق أي إنجاز".

وأكد التوم أن "غالبية اللبنانيين ضدّ الحرب"، وقال: "على مستوى الدولة نعلم أنه لا يمكن خوض حرب في ظل الأزمة الاقتصادية. وإذا دخل لبنان في الحرب فسيكون ذلك من أجل غزة وليس من أجل موضوع لبناني، وبالتالي لا نرى سبباً أساسياً لخوض الحرب".

وشدد على أنه "في حال شنّت إسرائيل الحرب على لبنان، فعندها على اللبنانيين أن يتوحّدوا في الدفاع عن وطنهم".

وعن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، أشار التوم إلى أن "هناك خيارين: إما عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بسبب عدم وجود مرشحين وبسبب الأوضاع الأمنية والمزاج الشعبي إذ لا حملات تدل على الحماسة على الموضوع، أو خيار التمديد لهذه المجالس".

وقال: نحن اخترنا التمديد، لأننا نرى أن الفراغ، وتحديداً لدى المخاتير، يؤثّر على الحياة اليومية للمواطنين".

وأكد أن كل ما يحكى عن هذا الموضوع هو مجرد مزايدات، في حين أنه على أرض الواقع لا شيء يدل على أن القوى التي تزايد وتطالب بإجراء الانتخابات هي جدية في هذا الشأن".

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