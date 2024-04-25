طائرة تهبط في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"!

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صدر عن المديرية العامة للطيران المدنيّ، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، مسجّلة في اثيوبيا، هبطت، فجر اليوم، في مطار رفيق الحريري الدوليّ-بيروت، تحت الرقم ET-AXK".



وأضاف البيان، "جهاز أمن المطار أفاد بوجود عبارة "تل أبيب"، بحجم صغير، على جسم الطائرة وأنّه كان من الصعب جدًا رؤيتها عن بعد".



وتابع، "الشركة الاثيوبية أوضحت أنّها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار، الذي تهبط فيه الطائرة للمرة الأولى، بعد شرائها وهو ما حصل مع الطائرة".

وأردف، "الشركة أشارت إلى أنّها لم تنتبه إلى ذلك الامر، قبل استقدام الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت".



وأستكمل البيان، "المديرية طلبت من الشركة إزالة العبارة عن جسم الطائرة، قبل السماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليًا".



وختم، "وكذلك طلبت من الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أيّ شعار يتعلق بكِيان إسرائيليّ على طائرات الشركة، قبل هبوطها، في مطار رفيق الحريري الدوليّ-بيروت".