ثلاث غارات بعد منتصف الليل على مارون الراس تسببت بأضرار في البنى التحتية والممتلكات

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور ان الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل ثلاث غارات متتالية على بلدة مارون الراس ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه واضرار في المنازل من دون وقوع اصابات بشرية.

كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل الحارقة بعد منتصف الليل على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي واشتعلت النيران بما تبقى من الاشجار المعمرة وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق الذي استمر اكثر من ساعتين.

وحتى صباح اليوم اطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل وحلق الطيران المسيّر فوق قرى الجنوب.