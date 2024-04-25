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اللواء مملوك يبحث تعزيز التعاون الثنائي بين سورية وممثلي البحرين وسلطنة عُمان والعراق

25
APRIL
2024
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الوطن السورية: بحث مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية اللواء علي مملوك في اجتماعات منفصلة العلاقات الثنائية مع ممثلي البحرين وسلطنة عمان والعراق وذلك على هامش الاجتماع الدولي الـ12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

 

وخلال لقائه رئيس جهاز المخابرات الوطني في مملكة البحرين الفريق عادل بن خليفة الفاضل أعرب مملوك عن تقدير سورية للمملكة وحرصها على تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في البحرين، متمنياً التوفيق لهم في القمة العربية التي ستعقد في المنامة الشهر القادم.

 

بدوره أشاد الفريق عادل بالعلاقات الأخوية القائمة على المحبة والاحترام بين البلدين الشقيقين.

 

وفي لقاء مماثل مع رئيس وفد سلطنة عمان مساعد أمين عام مجلس الأمن الوطني حمير البوسعيدي أشاد مملوك بتاريخ سلطنة عمان وحضارتها، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به في المنطقة.

 

بدوره أكد البوسعيدي على مكانة سورية قلب الأمة العربية، متمنياً الخير لها.

 

وفي سياق متصل، استعرض مملوك مع مستشار الأمن الوطني في العراق قاسم الأعرجي قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحولات، حيث أكد على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

 

من جانبه، أعرب الأعرجي عن رغبة العراق بتعزيز التعاون والتنسيق مع سورية في مختلف المجالات ولاسيما القضايا والملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، معتبراً أن قوة سورية واستقرارها هو ضمانة للأمن القومي للعراق.

الوطن السورية
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