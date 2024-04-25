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الوطن السورية: محافظ شمال لبنان أكد وجود أسلحة لدى بعض النازحين

25
APRIL
2024
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الوطن السورية: كشف محافظ شمال لبنان رمزي نهرا وجود نازحين سوريين يمتلكون الأسلحة النارية في مخيماتهم، واعداً بـتنفيذ القوانين المرعية وضبط تحركاتهم.

 

وأكد نهرا في كلمة له، خلال الكشف على مخيمات النازحين السوريين في بلدة كوبا – البترون، أنه « ثمة عناصر من النازحين السوريين يمتلكون الأسلحة النارية في مخيماتهم، والتقارير تؤكد أن أصوات الطلقات النارية تسمع بين الحين والآخر في تلك المخيمات خلال فترات الليل»، 

 

وتسلم نهرا عريضة (من سكان البلدة) تطالب بـ«رفع الضرر اللاحق بهم جراء الوجود الكثيف للنازحين في بلدتهم، وخصوصاً أن معظم (النازحين) لا يحملون أوراقاً شرعية وقانونية ودخلوا البلاد خلسة وبطريقة غير شرعية»، معتبرين أن وجود هؤلاء النازحين الكثيف هو «بمنزلة قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلاً أم آجلاً».

 

ووعد نهرا بـ«تنفيذ القوانين المرعية الإجراء وتعاميم وزير الداخلية بهذا الخصوص وضبط تحركاتهم، خصوصاً أثناء فترات الليل واتخاذ القرارات الفورية اللازمة لإزالة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة، وإخلاء البلدة من المخالفين».

 

وطلب نهرا، من الأجهزة الأمنية المختصة والبلدية «الكشف الميداني على تلك المخيمات والغرف المسكونة من قبلهم بصورة عشوائية وغير قانونية، والعمل على إنذار جميع السوريين غير الشرعيين بوجوب الإخلاء فوراً»،

 

وقال: «لسنا ضد العمال السوريين أو النازحين الذين يمتلكون أوراقا شرعية، بل نحن نتوجه بكلامنا إلى السوريين الذين لا يستحصلون على إقامة قانونية».

الوطن السورية
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