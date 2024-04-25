اليمن يستهدف مدمّرة وسفينة أميركيّتين

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أعلن العميد يحيى سريع الناطق بلسان الجيش اليمني عن استهداف مدمّرة أميركية وسفينة أميركية، بينما سجلت المقاومة على جبهة لبنان تفوّقاً تكتيكياً على جيش الاحتلال الذي شنّ عدداً من الغارات الجوية مستهدفاً المدنيين، فكانت الردود الفورية من المقاومة بناء على بنك أهداف جاهز تستهدف مواقع انتشار ضباط وجنود الاحتلال وإلحاق إصابات مباشرة بين صفوفهم، كما استخدمت صاروخاً نوعياً جديداً في قصف المستوطنات، وليلاً استهدفت دبابة ميركافا وأشعلت فيها النيران في مستوطنة المطلة، وهذا التفوق وصفه خبراء عسكريون بالقول انّ المقاومة تسبق جيش الاحتلال بخطوتين في سلّم المواجهة.