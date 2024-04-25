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أسرار الصحف ليوم الخميس 25 نيسان 2024

25
APRIL
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مسؤول أوروبي تعليقاً على صفقة الأسلحة التي وقعها الرئيس الأميركي جو بايدن لصالح كيان الاحتلال دون شروط مسبقة حول وجهة ومعايير استخدامها وفقاً للائحة محتوياتها وقيمتها البالغة 26 مليار دولار، والقول إنها ستبدأ بالوصول خلال ساعات فإنها تعني أن حرباً وشيكة في المنطقة سيخوضها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بمواقفة أميركيّة ضمنيّة، بينما واشنطن تكتفي بتسجيل الاعتراض الكلامي.

 

كواليس
يعتقد خبير في شؤون الكيان أن مفاعيل الشريط المسجل للأسير لدى المقاومة الذي وزّع أمس، حرّك الشارع في الكيان بصورة لم تنجح في تحقيقه كل خطابات قادة المعارضة، وربط بين تأثير التسجيل وعفويّة الأسير الشاب المبتورة يده وصولاً إلى حد بدا فيه كأنه سوف يبكي، وتذكيره بأن الحكومة والجيش مسؤولان عن أسره وسواه بسبب عجزهم عن حمايتهم في يوم طوفان الأقصى ويتحملان مسؤولية موتهم بصواريخ طائرات جيشهم، مذكّراً عشية عيد الفصح اليهوديّ أنه يمضي العيد وأسرته متفرّقين بحزن وألم، بينما رئيس الحكومة ووزراؤه وقادة الجيش يقيمون المآدب مع عائلاتهم.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
ينشغل العاملون في القطاع العام والمتقاعدون بتتبّع الاستعدادات لدفع رواتبهم، ومعاشات التقاعد قبل الأول من أيار أو بعده كما حصل في عيد الفصح الغربي!


غمز
تواجه شخصية متنية حملة شرسة، لجهة الحؤول حول عودتها إلى الساحة السياسية، بعد غياب طويل!


همس
تبذل دولة كبرى جهوداً غير مسبوقة للحؤول دون صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وقادة حرب آخرين.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

خصّصت منظمة دولية فريق عمل إعلامياً، تقنياً، ومختصاً، لمواجهة إجراءات مصلحة الليطاني القضائية والإدارية بحق تجمّعات ومخيّمات النازحين التي أقيمت على الأملاك العامة والنهرية.

 

أدخلت مسألة تكليف محامٍ عام استئنافي في بعبدا ضمن إطار المساومات السياسية بين الأطراف المعنية.

 

يتردّد أنّ جهازاً أمنياً يقوم بتنظيم ملفات بحق موظفين من الفئتين الأولى والثانية بحجّة تحضيرها للعهد المقبل.

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