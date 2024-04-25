عناوين الصحف ليوم الخميس 25 نيسان 2024

A + A -

الأخبار: أميركا في مواجهة طلابها: كذبة معاداة السامية

تهديدات غربية لميقاتي: افصلوا المسارين

رشوة أوروبية للبنان: 160 مليون يورو لإبقاء النازحين

مجلس النواب يمدّد للفراغ البلدي



نداء الوطن: واشنطن: هناك احتمال لخفض التصعيد والانتقال إلى ترسيم الحدود

غارات الجنوب تُنذر بالأخطر و"بلطجة" نيابية تُمدّد للبلديات



اللواء: توجُّه أميركي - فرنسي للاستثمار جنوباً بعد تطورات رفح!

المعارضة تتوعَّد قانون التمديد للبلديات.. وخطة أمنية هشَّة لطريق المطار

البناء: بايدن يزوّد نتنياهو بأسلحة وذخائر يحتاجها لمعركة رفح والتصعيد مع لبنان / اليمن يستهدف مدمّرة وسفينة أميركيّتين… والسنوار يتجوّل في غزة بين المقاتلين / المقاومة تسبق الاحتلال بخطوتين في سلّم المواجهة وتكشف أسلحة وتكتيكات جديدة /



النهار: التمديد الثالث على وقع الهجومية الميدانية جنوباً



الجمهورية: محاولة تمرير لحل "صعب"

فرنسا: المسار فرضت نفسها حتى لا نقول... تم فرضها!



?l'orient le jour: Retour des migrants syriens : le Liban a-t-il mis la barre trop haut



بعض عناوين الصحف العربية



الشرق الاوسط السعودية: اقتحامات ومساعدات تُعمق أزمة غزة

واشنطن تُقر حزمة دعم لإسرائيل... ومستوطنون يستفزون في الأقصى



الأنباء الكويتية: تأجيل الاستحقاق البلدي يعيد تكريس انقسام بين معسكرين بلا غالبية وبواقع تعطيلي.. وحركة ديبلوماسية بخطين متوازيين لا يلتقيان وجرعة أمل بعودة المبادرة الفرنسية بتنسيق أميركي

إسرائيل تعلن تنفيذ «عملية هجومية» على جنوب لبنان بأكمله



الوطن السورية: انطلاق الاجتماع الدولي الـ12 لمسؤولي القضايا الأمنية في روسيا … اللواء مملوك يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع ممثلي البحرين وسلطنة عُمان والعراق