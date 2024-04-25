سيجورنيه إلى لبنان... ماذا يحمل معه؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يصل في بداية الاسبوع، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المنطقة، ويزور لبنان من ضمن جولة تشمل المملكة العربية واسرائيل.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن الوزير الفرنسي يحمل في حقيبته الورقة الفرنسية المنفتحة في ضوء المحادثات التي جرت في الاليزيه.

وفيها:



1 – وقف الاعمال الحربية فور إعلان وقف النار في غزة.



2 – إعادة تموضع مجموعات حزب الله جنوبي الليطاني.



3 – تثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازع عليها وانسحاب «القوات الإسرائيلية» من الاراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعا.