شربل مارون: لإسقاط كل عوامل الفرقة الطائفية والتباعد البغيض وتأكيد التمسك بالعيش المشترك

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دعا النائب شربل مارون، اليوم، الى ان "نسقط معا كل عوامل الفرقة الطائفية والتباعد البغيض، وتأكيد التمسك بالعيش المشترك".

كلام مارون، جاء اثناء مشاركته في الصلاة في كنيسة القدّيس جاورجيوس- مجدل بلهيص - قضاء راشيا التي ترأسها المتروبوليت انطونيوس (الصوري)، وعاونه في الخدمة الإكسرخوس الأب متري (الحصان) والشماس سلوان (الخوري). في عظته.

وتحدث انطونيوس عن "أهمية عيش التوبة في حياتنا المسيحية".

مارون

من جهته، اكد مارون ان "تواجدنا اليوم في هذا القداس لتأكيد التمسك بالعيش المشترك لا سيما وان لمجدل بلهيص خصوصية مميزة نعتز بها كبقاعيين، ومصدر اعتزاز لكل اللبنانيين، حيث يحتضن المسلمون كنيسة للأسف اضطر ابناؤها للهجرة الى الخارج وبقيت في عهدة اهلنا العائلات المسلمة، وهذا ان دل على شيء فعلى تجذر روحية الحياة الواحدة بين ابناء شعبنا الطيب النبيل وترجمته لرسالاتنا السماوية بأعلى مستوى من الايمان الحقيقي الذي لا خلاص للبنان من دونه، لنسقط معا كل عوامل الفرقة الطائفية والتباعد البغيض".