البستاني استضاف وفدا اقتصاديا فرنسيا: آفاق جديدة ومشجعة للاقتصاد اللبناني

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كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "اكس":

استضفنا السيد فرانسوا سبورير، كبير المستشارين - رئيس القسم الإقتصادي الإقليمي لدى السفارة الفرنسية مع وفد اقتصادي من السفارة، وقد اعطانا انطباعات إيجابية حول الآفاق الجديدة والمشجعة للاقتصاد اللبناني. وكانت له نظرة متفائلة لاقتصادنا. كما سلط الضوء على العنصر البشري اللبناني الناجح والمتألق. وأشار الى أن هناك شركات فرنسية تعود الى لبنان، وهناك أيضاً شركات فرنسية موجودة في لبنان وتعمل للخارج، وهذا مؤشر جيد. وفي سياق الحديث، شدد السيد سبورير على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف وتفعيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي.