الكتائب تهاجم المر: فتح الماضي هو حكمًا ليس لصالحه

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صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "يصرّ الوزير السابق الياس المر عبر جريدته أو في مقابلاته على مهاجمة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل للنّيل من مصداقيته وتشويه صورته، وقد أخذ هذا الهجوم طابعًا شخصيًا لا يمكن السكوت عنه". وتابع، "كنا قد آلينا على أنفسنا عدم الرد عليه وعلى مؤسسته، لكنه في كل مرة يعود لتكرار النغمة نفسها التي لا تفسّر إلّا بغرق الرجل بالحقد والضغينة معتمدًا تقنية تكرار الكذب ليعلق في أذهان الناس". واضاف البيان، "لن ندخل في التفاصيل المتنية وزواريب بلدياتها ومخاتيرها مع "دولته"، إنما لا بد من تذكيره بأن زمن الطاعة والولاء وتحويل القرى والمناطق الى أملاك شخصية قد ولّى، كما أن فتح الماضي هو حكمًا ليس لصالحه". وختم: "وعلى هذا لا نرى بهجوم المرّ سوى إعادة تقديم أوراق اعتماد إلى محور الممانعة ومن يقف خلفه، وتقديم طلب استسماح جديد لدى حزب الله، بعد انضمام نجله بالكامل إلى فريق التعطيل والمكابرة علّه يُقبل بعودته إلى صفوف تلامذته".