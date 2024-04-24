مولوي: لبنان تحمل كثيرا من النزوح السوري

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كشف وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع لبحث الوضع الأمني في مدينة بيروت بحضور الأجهزة الأمنية التابعة لبيروت:" عقدنا الاجتماع ليكون هناك خطة أمنية واضحة تريح المواطنين لأن بيروت وجه لبنان وعاصمته وعلينا أن نحافظ عليها"

وتابع مولوي:" شعبة المعلومات والقوى الأمنية في بيروت تقوم بالقاء القبض على المجرمين بسرعة فائفة وتكافح الجريمة".

وفي ملف النزوح، أكد مولوي: "في موضوع النازحين السوريين تقوم وزارة الداخلية بوضع التعاميم على البلديات وذلك لتطبيق القانون لأن لبنان تحمل كثيرا من النزوح السوري فمن خلال هذه القوانين نقوم بضبط الوضع الأمني .ونعيد ونؤكد أن موضوع النزوح السوري لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية والقوانين ستُطبق على الجميع، وموضوع الداتا قامت المديرية العامة للامن العام بإستلامه وذلك بالتنسيق مع الـunchr والبلديات لمعرفة أعداد النازحين السوريين".

وقال مولوي: "سنكثف من الدوريات على طريق المطار وذلك بالتعاون مع سرية الضاحية وسنطالب بإنارة هذه الطريق".