نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية طالبت باعادة فتح مراكزها

A + A -

دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، وزارة الداخلية والبلديات لـ"العمل على إعادة تشغيل المعاينة الميكانيكية فوراً وقبل فوات الأوان، بحيث ان القطاع بجميع مراكزه ومعداته التي تعود ملكيته للدولة اللبنانية اصبح مهددا بالزوال بعد تزايد عمليات السرقة والتخريب في هذه المراكز واخرها في المركز الرئيسي في الحدت الذي تعرض للنهب والتخريب بعد ان كان قبل اشهر قليلة بحالة جيدة ويمكن ان يعود للعمل، إلا ان تلكؤ المعنيين ولا مبلاتهم واستمرار المماطلة في هذا الملف، ادى إلى خسائر وتلف كبير في معدات والأبنية بسب السرقة والتخريب وتقدر قيمتها بملايين الدولارات وقد تركت لمصيرها دون حسيب او رقيب". وسألت: "لصالح من يقضى على هذا القطاع ؟ لصالح من تم تعطيله وتركه للنهب والتخريب؟ لصالح من تشريد اكثر من ٤٥٠ موظفا وموظفة؟ لصالح من الإستهتار بسلامة المواطنين؟".

وختمت متوجهة بنداء الى وزير الداخلية ولجنة الأشغال النيابية طالبتهم فيه بـ"التدخل الفوري لإعادة هذا القطاع الى العمل وإعادة موظفيه لأهميته ودوره في السلامة العامة ومنعاً لهدر المال العام، ونؤكد اننا لن نتوانى عن القيام بتحركات تصعيدية في الشارع وصولاً إلى إعادة العمل في المعاينة الميكانيكية".