ابي رميا يحمل ملف النزوح الى مونتينيغرو حيث يشارك في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية.

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في اطار مشاركته في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في مونتينيغرو ممثلا مجلس النواب اللبناني في لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية، التقى النائب سيمون ابي رميا رئيس مجلس نواب مونتينيغرو Andrija Mandić ونائب رئيس مجلس وزراء مونتينيغرو Aleska Bećić .

وعرض ابي رميا في لقاءاته للملفات اللبنانية التي تتطلب دعما من الدول الصديقة خصوصًا ملف النازحين السوريين

شارحًا تداعيات النزوح الخطيرة الوجودية على لبنان من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والديمغرافية.

وسيكون للنائب أبي رميا كلمة امام الهيئة العامة للجنة غداً بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مخصصة لملف النزوح السوري خاصة مع نواب الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط.