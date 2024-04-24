مسؤول في برنامج الأغذية العالميّ: قطاع غزة قد ينزلق إلى المجاعة

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أعلن مسؤول في برنامج الأغذية العالميّ أنّ قطاع غزة قد ينزلق إلى المجاعة، في غضون ستة أسابيع، بعد انتشار انعدام الأمن الغذائيّ وسوء التغذية والوفيات.



وقال مدير برنامج الأغذية العالميّ، في جنيف، جيان كارلو سيري: "نقترب يومًا بعد يوم، من حالة المجاعة."



وأضاف: "هناك أدلة معقولة على أن محددات المجاعة الثلاثة (وهي) انعدام الأمن الغذائيّ وسوء التغذية والوفيات، ستتجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة."



وجاءت تصريحات سيري خلال إطلاق تقرير للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية.



وهو تحالف من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والبنك الدوليّ والاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة.



ووصفت الشبكة في تقريرها توقعات عام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنّها مثيرة للقلق للغاية، بسبب حرب غزة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن خطر انتشار الصراع إلى أماكن أخرى في المنطقة.



ورأى سيري أنّه بالنسبة إلى غزة، فإنّ الصراع يجعل من الصعب، بل ومن المستحيل في بعض الأحيان، الوصول إلى المتضررين.



وطالب بزيادة المساعدات بشكل كبير.