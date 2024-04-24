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تحضروا.. الحرارة تلامس الـ36 درجة غدًا!

24
APRIL
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تلامس ال36  درجة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/س مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الليل ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة وجافة مترافقة برياح خماسينية مغبرة مصدرها مصر وشمال افريقيا، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم غد الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة ال35 درجة  خصوصا جنوب البلاد وفي الداخل، تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة حيث تنخفض بشكل تدريجي وملموس مع بعض التقلبات المحلية والأمطار الموحلة.

وجاء في النشرة الاتي:

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

تحذير من خطر اندلاع الحرائق  في اليومين المقبلين في المناطق الحرجية والداخلية  بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، مع رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد، تحمل معها طبقات من الغبار تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا.

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تلامس ال36  درجة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/س مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الليل ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ الموحل بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، ناشطة خصوصا جنوب البلد ، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا بسبب الغبار في الأجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 55%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,58

-ساعة غروب الشمس: 19,15

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