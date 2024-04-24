بيان هامّ من "كهرباء لبنان"!

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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

“عطفاً على بيانها السابق تاريخ 06/02/2024 المتضمّن تخيير المشترك بين تسديد الفاتورة بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، تؤكد المؤسسة حق المواطنين في اختيار طريقة الدفع المناسبة لهم، أي سواء بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف المحدد حاليًا من مصرف لبنان والبالغ 89500 ل.ل، وذلك بغية توفير الحرية والمرونة للمواطنين في اختيار ما يناسبهم بأنفسهم، لا سيما أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

وعليه، توضح المؤسسة بأن الجابي لا يمكنه فرض أي عملة على المواطنين لدفع فواتيرهم. لذلك، حفاظا على حقوقهم في اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم، تحثّ المؤسسة كل من يواجه مشكلة بهذا الشأن الإبلاغ عنها إلى الدائرة أو القسم العائد لمنطقة اشتراكه، ليُصار إلى معالجة الموضوع وفق الأصول”.