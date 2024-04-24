أمل أبو زيد يتضامن مع الأرمن ويستذكر مجازر "سيفو" ومعاناة أهل جبل لبنان

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أبدى النائب السابق أمل أبو زيد تضامنه مع القضية الارمنية، وكتب على منصة "إكس": "في الذكرى ال 109 للإبادة الارمنية نحيي أرواح الشهداء الارمن ونبدي كل تضامننا مع القضية الارمنية التي ستبقى شعلتها مضاءة من جيل إلى جيل في سبيل إحقاق العدالة الانسانية والحقوق التاريخية".

وأضاف: "ولا يسعنا إلا أن نتذكّر مجازر "سيفو" في حق السريان والأشوريين والكلدان وما عاناه أهل جبل لبنان في تلك الحقبة من ظلم ومن أساليب اضطهاد وتجويع أودت بحياة أكثر من ثلث السكان، مؤكدين وقوفنا الدائم إلى جانب القضايا العادلة وإلى جانب كل متجذر في أرضه ومناضل في سبيل حريته".