تسديد الفاتورة الكهربائية بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية

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عطفاً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان السابق تاريخ 06/02/2024 المتضمّن تخيير المشترك بين تسديد الفاتورة بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية،

تؤكد المؤسسة على حق المواطنين في اختيار طريقة الدفع المناسبة لهم، أي سواء بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف المحدد حاليا" من قبل مصرف لبنان والبالغ 89500 ل.ل./د.أ.، وذلك بغية توفير الحرية والمرونة للمواطنين في اختيار ما يناسبهم بأنفسهم، لا سيما أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

وعليه، توضح المؤسسة بأن الجابي لا يمكنه فرض أية عملة على المواطنين لدفع فواتيرهم. ولذلك، حفاظا على حقوقهم في اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم، تحثّ المؤسسة كل من يواجه مشكلة بهذا الشأن الإبلاغ عنها إلى الدائرة أو القسم العائد لمنطقة اشتراكه، ليُصار إلى معالجة الموضوع وفق الأصول.