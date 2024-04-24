طيران الشرق الأوسط يعلن إلغاء رحلة متوجهة من والى باريس غدًا.. والسبب؟

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان "إلغاء رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم غد الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس".



وأشارت الشركة إلى أنه "بإمكان الركاب إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center.



وتطبق سياسة مرونة التذاكر على:

- البطاقات المحجوزة أساسًا على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس الصادرة في/قبل 23 نيسان 2024.

- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في/قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.

- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملًا."