طيران الشرق الأوسط يعلن إلغاء رحلة متوجهة من والى باريس غدًا.. والسبب؟

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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان "إلغاء رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم غد الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس".
وأشارت الشركة إلى أنه "بإمكان الركاب إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center.
وتطبق سياسة مرونة التذاكر على:
- البطاقات المحجوزة أساسًا على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس الصادرة في/قبل 23 نيسان 2024.
- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في/قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.
- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملًا."
وأشارت الشركة إلى أنه "بإمكان الركاب إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center.
وتطبق سياسة مرونة التذاكر على:
- البطاقات المحجوزة أساسًا على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس الصادرة في/قبل 23 نيسان 2024.
- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في/قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.
- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملًا."