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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 نيسان 2024

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APRIL
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الأخبار: ثورة طلاب في أميركا: هنا فلسطين

تفعيل معادلة «التوسيع بالتوسيع»: مُسيّرات المقاومة إلى «ما قبل حيفا»
200 يوم على «طوفان الأقصى» | المقاومة للعدو: كابوس «رون أراد» في انتظاركم

 

 

 


نداء الوطن: 200 يوم على انطلاق "المُشاغلة" وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
حزام النار يلفّ الجنوب حتى عكا وتدحرُج الحرب خطرٌ قائم

 

 

 


اللواء: جبهة الجنوب تقترب من المجهول.. وواشنطن لوقف التصعيد
برّي والخماسية: اتفاق على الحوار.. وماكرون يوفد وزير الخارجية

 

 

 



النهار: مقاطعة شاملة للمعارضة و"التيّار" يلتحق بالتمديديين

 

 

 

 


البناء: الانتفاضة الطالبية الأميركية تتسع… ورموز الإدارة والكيان يتهمونها باللاسامية / أبو عبيدة بعد 200 يوم حرب: القسام جاهزة لمواصلة القتال والتفاوض بشروطها/ المقاومة تستهدف قيادة جولاني قرب عكا والمعادلة «بتوسّع منوسّع وبتعلّي منعلّي» /

 

 

 

 


الجمهورية: بري و"الخماسية" لإطار زمني للرئاسة
تقاطع المخاوف يحرك ملف النازحين ولكن...؟

 

 

 

 

l'orient le jour: « Plus d’un siècle après le début du génocide arménien, nous y sommes encore confrontés »

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: حركة بري ضمن «المتاح» تنفيذه من طروحات بمقاسات تناسب الجميع ولا تلحق أضراراً ببقية المكونات
سباق ضد الساعة لنزع فتيل الحرب الكبرى مع إسرائيل بتأمين الاستقرار وإطلاق عمل المؤسسات

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: 200 يوم على حرب غزة

 

 


الوطن السورية: مسيّرات «حزب الله» تصل إلى مقر «غولاني» في عكا ومئات آلاف المستوطنين دخلوا الملاجئ … مئتا يوم على الإبادة.. والمقاومة مستمرة

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