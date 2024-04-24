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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 نيسان 2024

24
APRIL
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال خبير في الشؤون العسكرية إن أي هجوم إسرائيلي كبير من نوع معركة رفح أو حرب على لبنان أو حرب مع إيران أصبح خارج البحث إلا بمقدار ما يكون قرار الحرب أميركياً لا إسرائيلياً. فقد أظهرت معركة الردع التي دارت في أجواء الأردن وفلسطين المحتلة أن جيش الاحتلال لم يعد يملك القدرات اللازمة لأي من هذه الحروب والتعامل مع تداعياتها منفرداً، وأن الحصول على إجازة الدعم المسبق أميركياً يتحول إلى شرط مسبق لخوض أي حرب منها.

كواليس

توقّع ناشطون في الحركات الطالبيّة أن تؤدي مشهدية الحركة الطالبية في أميركا إلى اشتعال ثورة طالبية على مستوى العالم أسوة بما جرى في ستينيات القرن الماضي، عندما اجتمعت التحولات الدولية مع الحركة الاحتجاجية المناهضة لحرب فيتنام التي انتهت بثورة طالبية شملت عواصم العالم. وبدأ أغلبها تضامناً مع طلاب الجامعات الأميركية بوجه القمع عبر اعتصامات داخل الحرم الجامعي امتدّ لشهور في اغلب الجامعات في العالم وأدّى إلى ولادة مفاهيم سياسية جديدة وولادة أحزاب جديدة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
أثار موقف علني ومستجد حول الحراك في دولة مجاورة لما يجري داخل غزة، أسئلة عن التوقيت والأهداف.


غمز
بات بحكم المؤكد أن التيار الوطني الحر يؤيد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لتجنب اشكالات قد تقع، لاسيما لجهة الانتخابات في العاصمة..

 

همس
يلعب سفير دولة ضمن مجموعة الخماسية دور «المنسق النشط» لاعتبارات تتعلق بالعلاقات الجيدة مع مختلف الأحزاب السياسية.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ اتصالات على مستوى حكومي ستسبق اتصالات الأمن العام بالمسؤولين السوريين لمعالجة مسألة المسجونين والمحكومين السوريين في لبنان.

 

يلعب غياب الكيمياء بين نائب وسطي ونائب مقرّب من مرجعية نيابية، دوراً سلبياً في وصول مبادرة كتلة وسطية، إلى برّ الأمان.

 

نجح رئيس بلدية بترونية مقرب من رئيس تيار بارز، في لعب دور للجم التوترات المحلية وتقريب وجهات النظر مع خصم مسيحي.

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