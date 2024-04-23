اشكال اعقبه اطلاق نار داخل مخيم البداوي

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وقع اشكال داخل مخيم البداوي بين احد عناصر "فتح الانتفاضة" وعنصر من "الجبهة الديمقراطية" التابع لكتيبة علي ابو الشوق، تطور لاحقا الى اشتباك مسلح واطلاق نار كثيف بين كلا الطرفين، ما ادى الى تضرر في السيارات والمباني من دون وقوع اصابات في الارواح.

وسادت اجواء من التوتر على خلفية الاشكال حيث سجل انتشار كثيف لعناصر من الامن الوطني بالاسلحه الخفيفة والمتوسطة، وذلك لفرض الامن داخل المخيم.



وافيد ان سبب الاشكال ناتج عن قيام المدعو ا.ع.و المحسوب على فتح الانتفاضة بمحاولة وضع "كونتينر" بهدف فتحه كافيتريا على حائط المدعو ع.ص المحسوب على كتيبة علي ابو الشوق.