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رد عنيف من سليم على الكلام الذي أطلقه نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر

23
APRIL
2024
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ردّ وزير الدفاع موريس سليم بعنفٍ شديد على الكلام الذي أطلقه أمس نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر.
وقال سليم في حديثٍ تلفزيوني، بلهجةٍ عالية وانفعاليّة: "وقت كنت ضابط في الميدان كان الياس المر داير مع الميليشيات، اوعا يجرّب يقرّب ويتطاول على وزير دفاع بلدو، بنصحو إنّو ينضبّ وما بقا يقرّب صوبي، يسكت أحسنلو، والا رح فجّر ملفات كتيرة".
وأضاف سليم: "لو بيسكت الياس المر كان أشرفلو من إنّو يحكي الحكي اللي حاكاه، يخبّرنا عن إنجازاته هو وماذا فعل، إذا أراد أن يقدّم أوراق اعتماده لأيّ جهة سياسيّة فليفعل بعيداً عنّي".
وتابع سليم: "يأتينا (المر) بعد سنوات الغياب ليتحدّث عن إنجازاته في الإنتربول بينما كان يرأس المؤسسة الخيريّة التي تجمع الأموال للانتربول ولم يكن رئيس الانتربول، وليخبرنا لماذا أقفلت هذه المؤسسة وما كُتب عنها في الكتب التي صدرت".

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