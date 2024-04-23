في ذكرى التاسعة بعد المئة للإبادة الأرمنية...انطلاق مسيرة بالمشاعل من برج حمود في اتجاه بطريركية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس

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انطلقت في هذه الأثناء مسيرة بالمشاعل من مركز شاغرويان في برج حمّود في اتجاه بطريركية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، لمناسبة الذكرى التاسعة بعد المئة للإبادة الأرمنية، بدعوة من الأحزاب الأرمنية الثلاثة، الطاشناق والهنشاك والرامغفار، حيث يشارك فيها أيضًا عدد من الشخصيات السياسية منها الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والنائب نقولا الصحناوي والنائب جان طالوزيان والوزير السابق يعقوب الصرّاف والوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان والوزير السابق فريج صابونجيان وممثل حزب الرامغفار أواديس داكيسيا وممثل حزب الهنشاك فانيك داكيسيان ونائب رئيس التيار الوطني الحرّ ناجي الحايك.