حمدان: إن إنجازات جهاز أمن الدولة الأمنية والوظيفية بقيادة صليبا تشهد له في هذه المرحلة الخطرة

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

يلّي استحوا ماتوا ..

أما في لبنان فرابطة البلا حياء السياسي والقضائي، يزدادون وقاحة وتفرعناً، لدرجة أنه في ظل عدم تحمّلهم المسؤولية السياسية، وتخليهم عن مسؤوليتهم الوطنية في إدارة ما تبقّى من البلد.

يتطاولون على الذين أخذوا قرارهم بحماية أمن البلد، بالحفاظ على أرواح المواطنين، من فلتان زعرانهم وزعران معلميهم.

إنهم قادة الأجهزة الأمنية، المؤتمنين على استمرارية وجودية وطننا بدافع شرفهم العسكري، وضميرهم الوطني والانساني.

نصيحة إلى من يستهدف اللواء أنطوان صليبا المدير العام لجهاز أمن الدولة، فهو مخطئ في حساباته المهنية والوطنية، الذي يجب أن يحقق معه ويحاسب هو أنتم، وليس الشرفاء والمضحين والأوفياء لوطننا لبنان.

إن إنجازات جهاز أمن الدولة الأمنية والوظيفية، تشهد على قيمة الدور الذي يقوم به اللواء صليبا في هذه المرحلة الخطرة التي نعيشها.