"الإستقرار مستبعد "... هذا ما أخبرته العصفورة لوهاب!

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام عبر حسابه على منصة "اكس":

عطفاً على ذكرته بالأمس عن علاقة الحزب الديمقراطي بدول المنطقة . أخبرتني العصفورة أن أنظمة عديدة ستهتز وأن الإستقرار مستبعد في منطقتنا بالمدى المنظور . إحتفظوا بمدخراتكم التي لم تنهبها المصارف في كل دول المنطقة . المال سيقل حتى في الخليج وسيتم ضبط المال وتوجيه الإنفاق . ومن جهة ثانيه سينشأ حلف يستكمل الطوفان باتجاه أنظمة في المنطقة أصعب عشر سنوات قادمة . ترامب سيتفاهم مع الروس ويغير المعادلة إذا عاد فلنضبط ساعتنا على ساعة إنتخابات أميركا.