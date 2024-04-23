ارتفاع كبير بنسبة السرطان في بيروت... والسبب: مولدات الديزل؟

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خلُص بحث جديد، سيتم نشره من قبل علماء في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) أن الاعتماد المفرط على مولدات الديزل في بيروت خلال السنوات الخمس الماضية أدى إلى مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان بشكل مباشر.



في هذا السياق، يقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابية في ارتفاع، بحسب صحيفة "الغارديان".



منذ العام 2017، حيث كانت المرة الأخيرة التي قامت فيها AUB بأخذ هذه القياسات، تضاعف مستوى الملوثات السرطانية المنبعثة إلى الغلاف الجوي عبر ثلاث أماكن في بيروت. وتقول النائب نجاة صليبا إن الحسابات تشير إلى أن خطر الإصابة بالسرطان قد ارتفع بنسبة تقدر بحوالي 50%.



حالياً، يقدر أطباء الأورام في بيروت أن معدلات الإصابة بالسرطان العامة قد ارتفعت بنسبة 30% سنوياً منذ العام 2020.



وهناك ملاحظة شائعة، على الرغم من عدم وجود بيانات محددة حتى الآن، بأن المرضى هم أصغر سناً والأورام أكثر عدوانية.