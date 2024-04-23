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النقيب حنا يبحث سبل تعزيز التعاون مع الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز

23
APRIL
2024
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استقبل نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا في مكتبه قبل ظهر اليوم وفد من الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمالa.b.p.e.l برئاسة الشيخ فريد الدحداح وكل من الأعضاء: فريد زغيب (نائب رئيس) أنطوان شدياق (أمين سرّ) هنري قاعي ( أمين صندوق) مصطفى صقر، عصام سلامة وداني معكرون وقدموا له التهنئة بانتخابه على رأس نقابة المهندسين في بيروت.
وكانت مناسبة تم فيها عرض لواقع قطاع البناء والمشاكل التي يعاني منها في ظلّ الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي تتخبط بها البلاد.
وأشار الدحداح الى "ان الجمعية تقوم بسلسلة إتصالات ولقاءات مع النقابات المعنية بقطاع البناء في خطوة تهدف لانطلاق حركة العمران في البلاد".
وشدد الدحداح "على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابة والجمعية لما فيه مصلحة قطاع البناء لاعادة تنشيطه والمحافظة على السلامة العامة".

من جهته ابدى النقيب حنا استعداده للمساهمة في اعادة تفعيل حركة البناء وتنشيطها بما يعيد هذا القطاع الى سابق عهده ، مشيرا الى ضرورة التشاور بين النقابة وكل النقابات و الجمعيات المعنية بقطاع المقاولات والبناء لما فيه مصلحة الوطنية .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابة والجمعية لتفعيل نظام تأمين جودة ونوعية الباطون المستعمل في الانشاءات .

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