الطرقات "المستهدفة"... تصريح لحاميه!

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وشؤون متصلة ببرامج عمل وزارة الإشغال لا سيما اوضاع الطرق العامة والاوتوسترادات الدولية ومشروع استئناف العمل بأوتوستراد الشبريحا وصولا الى مدينة صور .



وقال حمية بعد اللقاء: "وضعت بري بصورة الاعمال في كل المديريات العامة ووزارة الاشغال العامة والنقل ومجالس إدارة المرافىء البحرية بصورة عامة وموضوع الإيرادات وموضوع المشاريع المستقبلية والحالية وتطرقنا الى موضوع أساسي وهو موضوع اوتوستراد الجنوب".



وأشار الى، انها "المتوقفة الاعمال فيه منذ العام 2012 وخصوصا الجزء الذي كان ممولا من قبل الدولة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار الذي هو من الشبريحا الى البرج الشمالي ومسافته بالكيلومترات طبعا هذه توفر كثيرا على أهالي الجنوب والاوتوستراد وفي طبيعة الحال بعد العام 2019 بفعل تدني سعر العملة اللبنانية وتم إنفاق من الدولة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار 11 مليون دولار تقريبا والباقي حوالي 7 مليون دولار وبالتالي بتوجيهات من الرئيس بري سوف يتم تحويل مبلغ حوالي 7 مليون دولار من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الى مجلس الانماء والاعمار حتى يتسنى لمجلس الانماء والاعمار تعبيد وشق هذا الطريق من الشبريحا الى البرج الشمالي".

واضاف حمية، "الامر الثاني بالنسبة الى محافظة الجنوب والنبطية وكل محافظات لبنان، لقد وضعت الرئيس بري في آلية العمل في وزارة الاشغال العامة والنقل في كل لبنان وهي أولوية صيانة الاوتوسترادات في كل أقضية لبنان وكل المحافظات. وضعته في الآلية التفصيلية لكيفية مقاربة الأمور في الوزارة من حيث الكشف على كل الطرق الرئيسية والطرق التي تربط البلدات بعضها ببعض ، وبالنسبة له كانت هذه الالية ممتازة،بعد إنقطاع الدولة اللبنانية 6 الى 7 سنوات ولم تقم بصيانة أي طريق".



وختم، "الأمر الثالث بالنسبة للطرق التي تعرضت للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الموضوع أيضا من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، جزء بملايين الدولارات من الموازنة وسنبدأ بالكشف على الطرق التي تعرضت للقصف وكل الطرق التي تعرضت لإنهيار في بنيتها التحتية في مناطق الإعتداءات الإسرائيلية سوف نقوم بالكشف عليها عندما تتسنى الظروف الامنية والتمويل جاهز وسنبدأ مباشرة بعملية ترميم تلك الطرق".