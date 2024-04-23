حملة لإزالة مخالفات لسوريين عن جانبي الطريق الدولية...في بلدية دورس

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أطلقت بلدية دورس، بمؤازرة شرطة البلدية وشرطة إتحاد بلديات بعلبك وعناصر من قوى الأمن الداخلي، حملة لإزالة مخالفات عربات بيع الخضار والفواكه التي يشغلها سوريون عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، والتي تتسبب بزحمة سير على الأوتوستراد الدولي.

ووجه رئيس البلدية إيلي الغصين عدة إنذارات لأصحاب المحلات المخالفة التي يشغلها سوريون بشكل غير قانوني، والذين ليس لديهم رخص عمل أو أوراقا ثبوتية، كما سطر عناصر الشرطة محاضر ضبط بحق المخالفين لشروط العمل".

وأكد الغصين أن "الحملة تهدف لإزالة المخالفات التي تتسبب بالفوضى، وتعرقل حركة السير، وتزعج المواطنين على الطريق الدولية. والهدف الأساس للحملة تطبيق قوانين وزارة العمل، لا سيما لجهة الحصول على إجازة قانونية تسمح له بالعمل على الأراضي اللبنانية، ونشدد على أن ما نقوم به بناء لقرار وزارة الداخلية، وليس موجها ضد أحد، ومن منطلق الحرص عدم مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وشكر الغصين "القوى الأمنية على مواكبتها الحملة، والأحزاب والقوى التي باركت هذه الخطوة".