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فرعية الادارة والعدل أقرت الصلاحيات العامة للهيئة الوطنية للاعلام

23
APRIL
2024
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي وليل بهنام.

واشارت اللجنة، في بيان، انه كان "سبق لها في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد تكوين وكيفية اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للاعلام، واستعرضت لهذه الغاية القوانين المقارنة، وكان للسادة اعضاء اللجنة أكثر من رأي في هذا المجال تعلقت بالجهات صاحبة الصلاحية في اختيار الاعضاء واختصاصاتهم. عليه علقت اللجنة هذه المواد لمزيد من الدرس، وتابعت عملها في مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الاعلام أو الاعلاميين".

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة عملها في مناقشة مواد الاقتراح قيد البحث وتناولت بالنقاش مهام الهيئة الوطنية للاعلام وصلاحياتها".

وختم البيان: "بنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الصلاحيات العامة للهيئة وأقرتها معدلة، كما ناقشت بعض المواد المتعلقة بعدد من الصلاحيات المحددة ودورها في رعاية بعض المسائل واقرت عددا منها. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة".

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