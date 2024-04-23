بعد تقرير لجنة المراجعة لتقويم عمل الأونروا... بيان من الخارجية!

A + A -

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "ترحب الوزارة بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقويم عمل الأونروا، وقدرت عملها".



وأضاف البيان، "وتقدر خلاصات التقرير حول عدم وجود بديل للانروا، وأهمية استمرار عملها لأنها تعطي أملا بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وحصولهم على دولتهم المستقلة الموعودة، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".



وتابع، "وتؤكد ان ذلك يتكامل ذلك مع الجهود والحملة الديبلوماسية التي بذلها الجانب اللبناني للإضاءة على أهمية هذه الهيئة، وضرورة تمويلها للإستمرار برسالتها، وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها".