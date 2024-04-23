"للمرة الأخيرة"... قرارٌ هام من الخليل!

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صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد فيه استثنائياً ولمرة أخيرة، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة (ص3) وذلك لغاية 15/08/2024 ضمناً.