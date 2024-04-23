ابي رميا الى مونتينغرو للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية

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غادر النائب سيمون ابي رميا اليوم متوجها الى مونتينغرو حيث سيشارك في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية التي تضم ٩٢ مجلساً نيابياً في العالم. ويمثّل النائب أبي رميا مجلس النواب اللبناني في لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية.

وتمتد جلسات المؤتمر على ثلاثة أيام لغاية يوم الجمعة.

وستكون لأبي رميا مداخلات في خلال المؤتمر يطرح فيها ملف النزوح السوري وذلك في اطار مساعيه لايجاد حلول لعودة النازحين الى بلادهم. كما سيعقد ابي رميا على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع عدد من النواب المشاركين في المؤتمر لا سيما مع ممثلي برلمانات الدول الممتدة على حوض البحر الأبيض المتوسط.