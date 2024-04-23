الحرارة تتخطى عتبة الـ35 درجة..

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تسيطر على لبنان كتل هوائية حارّة جافة ومغبرّة، بدءًا من اليوم، ويشتد تأثيرها يومي الاربعاء والخميس حيث تتخطى الحرارة عتبة ٣٥ درجة في بعض المناطق الجنوبية والداخلية، قبل ان يعود ويضعف تأثير هذه الكتل يوم الجمعة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ : مشمس اجمالاً

- الرياح : شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜ ترتفع مساء

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.





الاربعاء: مستقر مشمس وحار والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تشط جنوباً



الخميس: مستقر مشمس مع بعض السحب العالية وحار والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٧ ساحلا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وجنوبية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تنشط جنوباً