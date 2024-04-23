living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة تتخطى عتبة الـ35 درجة..

23
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسيطر على لبنان كتل هوائية حارّة جافة ومغبرّة، بدءًا من اليوم، ويشتد تأثيرها يومي الاربعاء والخميس حيث تتخطى الحرارة عتبة ٣٥ درجة في بعض المناطق الجنوبية والداخلية، قبل ان يعود ويضعف تأثير هذه الكتل يوم الجمعة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر 
- الجوّ : مشمس اجمالاً
- الرياح : شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜ ترتفع مساء 
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.


الاربعاء: مستقر مشمس وحار والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تشط جنوباً

الخميس: مستقر مشمس مع بعض السحب العالية وحار والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٧ ساحلا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وجنوبية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تنشط جنوباً

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   