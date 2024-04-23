تصعيد واسع جنوباً؟

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على الصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية أفادت "النهار" أنه حصل تصعيداً واسعاً مساء امس بعدما تواصل القصف المتبادل بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي اذ شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منزلا في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي صريفا ودردغيا – ارزون. وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف الى المكان وأفيد عن سقوط جريحين، ولكن معلومات افادت ان الغارة على بلدة صريفا استهدفت منزل القيادي في “حزب الله” علي نجدي وتحدثت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وعلى الأثر افيد عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنانبما لا يقل عن 30 صاروخا. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مباشرة في منطقة صفد إثر سقوط عشرات صواريخ “الكاتيوشا” على المدينة. وأضافت ان صفارات الإنذار دوت في 14 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها صفد شمال إسرائيل .وأشارت المعلومات إلى أن “حزب الله” أطلق صواريخ تجاه مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد. واعلن الجيش الإسرائيلي انه تم رصد نحو 35 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية وصولا لمنطقة “عين زيتيم” دون إصابات وقال ان قواته هاجمت مصدر إطلاق النار .