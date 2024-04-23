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الأنباء الكويتية: على صعيد أزمة النازحين السوريين التي أصبحت طبقا يوميا على طاولة النقاش، ثمة تحرك أوروبي لافت تجاه لبنان في محاولة لتنسيق المواقف.

ولوحظ ارتفاع نبرة الكثير من السياسيين اللبنانيين، الداعية إلى عدم الرضوخ للإرادة الدولية بخصوص إعادة النازحين، بعدما قارب الموضوع على الانفجار في أي وقت.

وفيما اجرى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفر فاريليني محادثات مع رئيسي الحكومة والمجلس النيابي أمس بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، يزور لبنان الأسبوع المقبل وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بصحبة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مع سلة وعود بمساعدات، بهدف منع انتقال النازحين من لبنان إلى أوروبا عبر قبرص، التي شكا رئيسها من عدم قدرة الجزيرة على استقبال المزيد، وأبدى في الوقت عينه الانتقاد «لعدم الاهتمام الكافي من الاتحاد الأوروبي بمعالجة هذه القضية».