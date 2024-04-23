أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024

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الأخبار: علم وخبر

المستقبل مستاء من نشاط حجازي

أبدى تيار المستقبل استياءه من النشاط المكثّف للأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي في البقاعين الغربي والأوسط، واستقباله من قبل عدد كبير من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين. وفي غداء لرؤساء البلديات أقيم أخيراً في منزل رئيس بلدية الخيارة محمد المظلوم، عاتب المنسّق العام لتيار المستقبل في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، بحدّة، الحاضرين بسبب استقبالهم حجازي الذي «يمثّل نظاماً مجرماً»، غير أن اللافت أن معظم الحاضرين تصدّوا لياسين رافضين «هذا المنطق الذي عفا عليه الزمن»، وسأل بعضهم عما «إذا كان الرئيس سعد الحريري المقيم في الإمارات يمكن أن يتحدّث عن النظام السوري بهذه الطريقة. يُذكر أن حجازي قام في الأشهر الأخيرة بأكثر من 100 زيارة شملت رؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفعّاليات وعشائر عربية، في المنطقة التي تُعد خزاناً بشرياً لتيار المستقبل منذ عام 2005.



الحريري خارج السمع

أكّد مسؤولون في تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري غائب عن السّمع تماماً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولا يُتابع معهم الشؤون المحليّة ولا يتواصل معهم أبداً، رابطين ذلك بوضعه الصحي إثر خضوعه لجراحة لاستبدال صمام القلب في باريس، وهو ما حال دون حضوره مراسم عزاء زوج عمته النائبة السابقة بهية الحريري. وأشارت المصادر إلى أن الحريري طلب فتح «بيت الوسط» لتقبّل العزاء بعدما كان مقرراً ذلك في مسجد الأمين في بيروت. في المقابل، حضر بهاء الدين الحريري مراسم العزاء بعد غياب طويل عن بيروت بحجة المخاطر الأمنية.



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تتابع المصادر السياسية والأمنية مرحلة ما بعد معادلات الردع الجديدة التي فرضها الرد الإيراني على كيان الاحتلال، وتتساءل هل هناك خطة تمّ وضعها في محور المقاومة وبدأ تنفيذها مع ساعة صفر هي ساعة الرد الإيراني وبدأت مرحلة عمليّات نوعيّة في جبهات مشتعلة أصلاً هي غزة وجنوب لبنان والبحر الأحمر واشتعلت جبهات كانت هادئة أو خافتة نسبياً هي الضفة الغربية، حيث ظهرت عمليات كبرى ومؤثرة خلال أيام قليلة، والعراق حيث أعلنت المقاومة العراقية العودة إلى عملياتها ضد القواعد الأميركية وبدأت التنفيذ؟

كواليس

تعتقد جهات إقليمية فاعلة أن حجم الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب الأميركي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزادت عن 60 مليار دولار لدعم كل من كيان الاحتلال وأوكرانيا وتايوان بالأسلحة قد جاءت لاعتقاد الدولة العميقة الأميركية ان ما جرى مع الرد الإيراني له تداعيات برسم جغرافيا سياسية وعسكرية جديدة في النزاعات الكبرى سواء في المنطقة أو في ملفات أوكرانيا وتايوان وأن ما تستطيعه واشنطن هو تكديس الأسلحة والذخائر المتاحة واللازمة بين أيدي حلفائها تحسباً للأسوأ المقبل حتماً.



اللواء: أسرار



لغز

يسود صمت شبه مطبق في أوساط المتضررين جنوباً، على خلفية الصبر والتآرز لانتهاء المعارك.

غمز

نائب من تكتل معروف مايزال يحلم بأن يكون «فلتة شوط» رئاسية ، في ضوء ما يجريه من محادثات في الخارج.

همس

تحظى سياسة مسؤول رفيع في دولة عربية محورية بغطاء من مرجعية كبرى في بلده، لا سيما في محاولة الاستثمار وتدوير الزوايا مع دولة كبرى.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ حزب «القوات» كان يستعد لخوض معارك قاسية خلال الانتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي لو اتجهت الأمور إلى إجراء الاستحقاق.

تخضع استقالة أحد المدراء العامين من الذين وضعوا بالتصرف، لنقاش داخل بعض الأوساط السياسية، لا سيما لجهة السؤال عن امكانية ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة على لائحة حزب بارز.

تبيّن أنّ الهدف الأساس من عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الأسبوع، هو إصدار قانون التمديد للبلديات.